Ансу Фати может перейти в «Севилью» на правах аренды — источник

21-летний нападающий «Барселоны» Ансу Фати может перейти в «Севилью», сообщает журналист Тони Хуанмарти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые хотят взять молодого испанца в аренду из каталонского клуба. Новый главный тренер «Севильи» Гарсия Пимьента лично заинтересован в переходе Фати.

Напомним, в минувшем сезоне испанец провёл за «Брайтон» 30 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешёл в аренду в «Брайтон энд Хоув Альбион» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.