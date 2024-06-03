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Таранов: у ЦСКА не самый звёздный состав — может быть, увольнение Федотова нелогично

Таранов: у ЦСКА не самый звёздный состав — может быть, увольнение Федотова нелогично
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Не знаю, насколько логично и оправданно увольнение Федотова. С точки зрения результата увольнение Федотова логично. Если понимать так, что был не самый простой сезон и не самый звёздный состав, может быть, нелогично. Если отслеживать мнение болельщиков, все были дружны и восхваляли Федотова. Может быть, уволили с прицелом на будущее — новые амбиции и задачи», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 3 июня, руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым.

Тренер возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей.

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