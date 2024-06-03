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Мостовой — об отставке Федотова из ЦСКА: нет результата — ты сразу становишься плохим

Мостовой — об отставке Федотова из ЦСКА: нет результата — ты сразу становишься плохим
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Есть результат — ты хороший, нет результата — ты сразу становишься плохим. К сожалению, такова правда всех видов спорта. Здесь даже нечего гадать. ЦСКА занял шестое место, поэтому и уволили. Он занимал второе место с ЦСКА и выигрывал Кубок России — был на коне и все хотели видеть. Это нормальная история», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 3 июня, руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым.

Тренер возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей.

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