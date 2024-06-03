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Иван Таранов: склоняюсь к тому, чтобы ЦСКА возглавил Игнашевич

Иван Таранов: склоняюсь к тому, чтобы ЦСКА возглавил Игнашевич
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Бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов хочет, что армейцев возглавил экс-тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Я склоняюсь к тому, чтобы ЦСКА возглавил Игнашевич. Это человек системы ЦСКА, он пропитан армейским духом, он выиграл с этим клубом неимоверное количество трофеев. Пусть «Балтика» вылетела в Первую лигу, но они показывали достойную игру и играли в финале Кубка России. Сергей Николаевич — большой профессионал. Он проделал большую работу в «Балтике». Думаю, такой профессионал достоин ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 3 июня, московский ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Отметим, что стороны имели трудовое соглашение, которое было рассчитано до лета 2025 года.

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