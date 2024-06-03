Александр Медведев: любая команда выходит на «Зенит» с единственной целью — отнять очки

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги сезона.

«Несмотря на все сложности, три трофея выбили. Почему возникали сложности? Конкуренция усиливается. Наши конкуренты работают. Любая команда против «Зенита» выходит с единственной целью — отнять очки, выиграть. Поэтому у нас семь поражений, шесть ничьих, но нам удалось в последнем туре обойти всех», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит», завоевав накануне Кубок страны, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, коллектив Сергея Семака выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.