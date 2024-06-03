Лучший бомбардир чемпионата Португалии Дьëкереш может перейти в «Атлетико» — источник

25-летний нападающий «Спортинга» Виктор Дьëкереш может перейти в мадридский «Атлетико», сообщает интернет-издание A BOLA.

По информации источника, «матрасники» могут приобрести шведского футболиста в это трансферное окно. Предлагается, что «Спортинг» хочет за Дьёкереша € 100 млн. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне лично заинтересован в переходе игрока.

В нынешнем сезоне Дьёкереш провёл за клуб во всех турнирах 50 матчей, в которых забил 42 гола, отметился 15 результативными передачами и стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии. Его контракт со «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн. Летом 2023-го португальский клуб подписал шведа из «Ковентри» за € 21 млн.