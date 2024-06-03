Казахстанская федерация футбола выпустила заявление о зарплате Черчесова в сборной

Казахстанская федерация футбола на своём официальном сайте опровергла появившиеся в СМИ сведения о заработной плате нового главного тренера сборной страны Станислава Черчесова. Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что российский специалист будет получать за работу в сборной Казахстана € 1,2 млн в год.

«Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной команды Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена. Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта. Финансирование данного контракта не осуществляется за счёт бюджетных средств.

Добавим, что контракт с Магомедом Адиевым был расторгнут по обоюдному согласию», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.

Сегодня, 3 июня, Казахстанская федерация футбола официально объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера. Последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.