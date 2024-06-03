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«Уфа» досрочно вернулась в Первую лигу

«Уфа» досрочно вернулась в Первую лигу
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После разгромной победы в матче 17-го тура второго этапа группы «Золото» Второй лиги с «Краснодар-2» (4:0) «Уфа» обеспечила себе место в Первой лиге за тур до конца сезона-2023/2024 Второй лиги.

Россия - LEON-Вторая лига А . Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
03 июня 2024, понедельник. 17:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
0 : 4
Уфа
Уфа
0:1 Пасевич – 39'     0:2 Пасевич – 50'     0:3 Пасевич – 52'     0:4 Молтенинов – 84'    

В активе «Уфы», занимающей первое место в группе «Золото» Второй лиги, после этой победы стало 32 очка после 17 матчей. Команда опередила идущую третьей «Чайку» на восемь очков и окончательно закрепилась в зоне прямого выхода в Первую лигу.

Напомним, уфимский клуб покинул Первую лигу в позапрошлом сезоне-2022/2023. Клуб из столицы Башкортостана занял 16-е место, имея в своём активе 32 очка, и напрямую опустился во Вторую лигу. Вместе с уфимцами тогда лишились прописки также «Велес», «Краснодар-2» и ульяновская «Волга».

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