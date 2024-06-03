«Уфа» досрочно вернулась в Первую лигу

После разгромной победы в матче 17-го тура второго этапа группы «Золото» Второй лиги с «Краснодар-2» (4:0) «Уфа» обеспечила себе место в Первой лиге за тур до конца сезона-2023/2024 Второй лиги.

В активе «Уфы», занимающей первое место в группе «Золото» Второй лиги, после этой победы стало 32 очка после 17 матчей. Команда опередила идущую третьей «Чайку» на восемь очков и окончательно закрепилась в зоне прямого выхода в Первую лигу.

Напомним, уфимский клуб покинул Первую лигу в позапрошлом сезоне-2022/2023. Клуб из столицы Башкортостана занял 16-е место, имея в своём активе 32 очка, и напрямую опустился во Вторую лигу. Вместе с уфимцами тогда лишились прописки также «Велес», «Краснодар-2» и ульяновская «Волга».