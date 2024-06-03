Владелец «Акрона» Морозов сообщил, Тедеев останется главным тренером команды

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил, что главный тренер команды Заур Тедеев останется в клубе на следующий сезон.

«Тедеев останется главным тренером команды в РПЛ. У него контракт до конца следующего сезона», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Ранее «Акрон» по сумме двух переходных матчей оказался сильнее екатеринбургского «Урала» (2:0, 1:2). Тольяттинский клуб, основанный в 2018 году, впервые в истории сыграет в элитном дивизионе чемпионата России по футболу.

Напомним, Тедеев стал главным тренером «Акрона» в декабре 2023 года. Ранее Заур тренировал «Аланию» с 2022 по 2023 год. Также специалист работал ассистентом тренера в «Ростове» и возглавлял молодёжную команду ростовского клуба.