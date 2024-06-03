Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новости спорта 3 июня: Андреева Ролан Гаррос, Федотов ЦСКА, Черчесов Казахстан, Зенит Спартак Соболев, Мбаппе Реал, переход футбол

ЦСКА уволил Федотова, Мбаппе официально в «Реале». Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Владимир Федотов больше не тренер ЦСКА, Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана, А Мирра Андреева продолжает свой путь на «Ролан Гаррос». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 июня.

Футбол

Материалы по теме
«Реал» объявил о переходе Мбаппе! Килиан выступил с первым заявлением! LIVE
Live
«Реал» объявил о переходе Мбаппе! Килиан выступил с первым заявлением! LIVE

Хоккей

Материалы по теме
Последний шанс великого Коннора Макдэвида выиграть Кубок Стэнли
Последний шанс великого Коннора Макдэвида выиграть Кубок Стэнли

Теннис

Материалы по теме
Мирра впервые пробилась в четвертьфинал «РГ»! Теперь она дебютирует в топ-30 рейтинга
Мирра впервые пробилась в четвертьфинал «РГ»! Теперь она дебютирует в топ-30 рейтинга

Бокс/ММА

Материалы по теме
Реванш с Царукяном или бой за звание двойного чемпиона. С кем Махачеву биться дальше
Реванш с Царукяном или бой за звание двойного чемпиона. С кем Махачеву биться дальше

Баскетбол

Материалы по теме
Игрока НБА чуть не расстреляли из АК-47 — в живых оставили за подвиги на площадке
Игрока НБА чуть не расстреляли из АК-47 — в живых оставили за подвиги на площадке

Авто

Материалы по теме
Хорхе Мартин присоединится к «Априлье» в 2025 году

Волейбол

Материалы по теме
Брянский: не считаю, что мы глобально слабее «Зенита-Казань». Это больше история момента

Фигурное катание

Материалы по теме
Федерация фигурного катания Армении не приглашала Петросян в сборную — источник

Другие

Материалы по теме
«Хотел, чтобы чемпионом стал «Спартак». Гроссмейстер Ян Непомнящий — о футболе и шахматах
Эксклюзив
«Хотел, чтобы чемпионом стал «Спартак». Гроссмейстер Ян Непомнящий — о футболе и шахматах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android