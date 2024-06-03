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ЦСКА уволил Федотова, Мбаппе официально в «Реале». Главное к вечеру

Владимир Федотов больше не тренер ЦСКА, Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана, А Мирра Андреева продолжает свой путь на «Ролан Гаррос». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 июня.

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