ЦСКА уволил Федотова, Мбаппе официально в «Реале». Главное к вечеру
Владимир Федотов больше не тренер ЦСКА, Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана, А Мирра Андреева продолжает свой путь на «Ролан Гаррос». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 июня.
Футбол
- ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова
- «Зенит» хочет приобрести нападающего «Спартака» Соболева — источник
- Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана
- «Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе
Хоккей
- Журналист НХЛ назвал обмен Сергея Бобровского из «Филадельфии» худшим в истории клуба
- Подколзин — о новом контракте с «Ванкувером»: удивился, что вообще предложили
- «Торпедо» официально объявило о подписании контракта с Кагарлицким
Материалы по теме
Теннис
- Даниил Медведев завершил выступление на «Ролан Гаррос», уступив де Минору
- Мирра Андреева уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024
- Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Материалы по теме
Бокс/ММА
- «Доберусь до тебя, иду за нокаутом». Макгрегор — после победы Махачева в бою с Порье
- Хабиб эмоционально отреагировал на то, что судья отдал два раунда Порье в бою с Махачевым
Материалы по теме
Баскетбол
- Тренер «Зенита» Паскуаль — главный претендент на пост в «Барселоне»
- «На многие годы вперёд». Андрей Кириленко назвал будущего лучшего игрока НБА
Авто
- Ральф Шумахер: Ферстаппен будет искать лучшую машину, и сейчас она не у «Ред Булл»
- «Альпин» объявила о расставании с Оконом после сезона-2024
Материалы по теме
Волейбол
- Брянский назвал игроков, которых взял бы в мужской олимпийский состав сборной России
- Польша и Бразилия лидируют в женской Лиге наций, Италия Антроповой — третья
Материалы по теме
Фигурное катание
- Фигуристка Аделия Петросян отказалась выступать за сборную Армении — источник
- Алексей Ягудин высказался о переходе российских фигуристов в другие сборные
Другие
- Ян Непомнящий: для меня стоит вопрос — будет ли Дин Лижэнь играть в чемпионском матче?
- В World Athletics объявили о проведении нового чемпионата мира в 2026 году
Комментарии