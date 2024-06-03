Савич уйдёт из «Атлетико» свободным агентом — Фабрицио Романо

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич покинет клуб свободным агентом этим летом, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, контракт черногорского игрока рассчитан до июня 2025 года, но он уйдёт бесплатно, как и хотел, — клуб удовлетворил его просьбу.

Также сообщается, что у футболиста уже есть предложения из других команд.

Напомним, 33-летний Савич выступал за «матрасников» с 2015 года. В составе мадридского клуба Стефан стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы УЕФА и обладателем Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне защитник провёл за «матрасников» 32 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.