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Хомуха: увольнение Федотова произошло из-за невыполненных задач, но ЦСКА нужны усиления

Хомуха: увольнение Федотова произошло из-за невыполненных задач, но ЦСКА нужны усиления
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Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха высказался об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера московского ЦСКА.

«По всей видимости у Владимира Федотова была задача быть в тройке в РПЛ, а также выиграть Кубок России. Обе задачи тренерский штаб ЦСКА не выполнил, отсюда решение уволить Федотова. Я думаю, что решение о новом тренере должно быть принято быстро, потому что перерыв короткий и практически через месяц начало нового чемпионата.

Николич может приехать в Россию и ЦСКА, но неизвестно, сможет ли он дать необходимый импульс и решать те задачи, которые перед ним поставят. Сложно сказать, кто будет следующим тренером ЦСКА. Всё зависит от того, какие будут ставиться задачи перед тренерским штабом. Если задача состоит в том, чтобы выиграть титул, то состав ЦСКА не позволяет это сделать.

Поэтому ЦСКА также нужно работать с составом, покупая новых футболистов. «Зенит» и другие клубы регулярно усиливаются качественными футболистами. В этом отношении ЦСКА на данный момент уступает», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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