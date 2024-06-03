Форвард «Спартака» Угальде: надеюсь, скоро с российских клубов снимут санкции

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал о своей адаптации в российском чемпионате. Футболист выразил надежду на возвращение клубов РПЛ в еврокубки. С конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

«Я ещё адаптируюсь к российской лиге, которая немного более требовательна к физической подготовке. И хотя я не забивал в ней пока, я вносил большой тактический вклад в игру моей команды. Я счастлив, доволен и спокоен, это хорошая лига, если бы у нас не было санкций, у нас были бы путёвки в еврокубки. И я надеюсь, что санкции с российских клубов скоро будут сняты», — приводит слова Угальде сайт костариканского журналиста Эверардо Эрреры.

21-летний Угальде стал игроком «Спартака» минувшей зимой. За форварда красно-белые выложили «Твенте» € 13 млн. В футболке «Спартака» нападающий провёл 12 матчей в рамках чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.