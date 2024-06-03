Владелец «Акрона» Морозов: в составе команды будут достаточно серьёзные изменения

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил, что состав команды в летнее трансферное окно будет серьёзно изменён.

«В текущем виде команда не готова к РПЛ. Конечно, будут достаточно серьёзные изменения. До начала чемпионата мало времени, но мы планируем провести достаточно серьёзную селекционную работу. Стоит ждать трансферов «на вход», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

По итогам минувшего розыгрыша Мелбет Первой клуб из Тольятти сумел попасть в стыки за право сыграть в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. После этого «Акрон» по сумме двух переходных матчей оказался сильнее екатеринбургского «Урала» (2:0, 1:2). Тольяттинский клуб, основанный в 2018 году, впервые в истории сыграет в элитном дивизионе чемпионата России по футболу.

Ранее Павел Морозов рассказал, что Заур Тедеев останется главным тренером команды в следующем сезоне.