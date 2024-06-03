Тарханов: возможно, Федотову надо было дать доработать сезон в ЦСКА, у нас любят спешить

Российский тренер Александр Тарханов высказался об увольнении Владимира Федотова из ЦСКА.

«Позапрошлый год был удачным у Федотова. ЦСКА выиграл Кубок России и занял второе место. В этом сезоне ЦСКА играл неудачно. Нужно разобраться в причинах такой игры. Возможно, что руководство ЦСКА поторопилось и надо было дать поработать ещё один сезон. У нас любят спешить, но что-то руководству не нравилось», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 3 июня, руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым.

Тренер возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей.