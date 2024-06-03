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Роналду хочет, чтобы де Хеа стал игроком «Аль-Насра» — источник

Роналду хочет, чтобы де Хеа стал игроком «Аль-Насра» — источник
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа может перейти в «Аль-Наср», сообщает интернет-портал TBRFootball.

По информации источника, саудовский клуб ищет нового первого номера, так как голкипер команды Давид Оспина, скорее всего, покинет команду этим летом. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посоветовал руководству снова присмотреться к де Хеа, к которому клуб уже обращался с предложением о переходе прошлым летом.

Сообщается, что саудовский клуб обратил внимание на испанского вратаря и готовится к переговорам.

Давид де Хеа после ухода из «Манчестер Юнайтед» в июле 2023 года остаётся свободным агентом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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