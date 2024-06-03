Официальный сайт «Реала» стал недоступен после объявления о переходе Мбаппе

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о подписании французского нападающего Килиана Мбаппе.

После этого заявления сайт мадридского клуба и, в частности, сама новость стали недоступны для просмотра из-за сбоев, связанных с наплывом пользователей.

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Напомним, контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до 2029 года.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.