«Реал» назвал Мбаппе мировой звездой и эффектным нападающим

Мадридский «Реал» прокомментировал переход нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе в клуб.

«Киллиан Мбаппе — игрок «Реала». Мировая звезда, в свои 25 лет он провёл свой самый результативный сезон за «ПСЖ» (44 гола) и шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром французской Лиги 1 (27 голов).

Нашу команду усиливает эффектный нападающий, капитан сборной Франции, с которой он стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций в 2021 году, забив в финале победный гол. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Мбаппе выиграл «Золотую бутсу», забив восемь голов, а после хет-трика в финале стал лучшим бомбардиром в истории финалов чемпионатов мира с четырьмя мячами», — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

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Напомним, контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до 2029 года.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.