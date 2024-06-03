Отставку Федотову из ЦСКА инициировали Евгений Гинер и Роман Бабаев

Отставку Владимира Федотова из ЦСКА инициировали Евгений Гинер и Роман Бабаев. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вопросы во взаимоотношениях с руководством возникали и из-за селекции (например, тренер заблокировал покупки нескольких игроков), и из-за взглядов на будущий футбол ЦСКА в целом», – добавил собеседник «Чемпионата».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что тренера было сложно убрать, пока был результат – второе место в РПЛ и Кубок России.

«Когда результат пропал – продавить отставку в совете директоров было уже не так сложно», – заявил наш источник.

Напомним, 3 июня московский ЦСКА объявил об увольнении Федотова с поста главного тренера команды.