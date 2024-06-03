Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отставку Федотову из ЦСКА инициировали Евгений Гинер и Роман Бабаев

Отставку Федотову из ЦСКА инициировали Евгений Гинер и Роман Бабаев
Комментарии

Отставку Владимира Федотова из ЦСКА инициировали Евгений Гинер и Роман Бабаев. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вопросы во взаимоотношениях с руководством возникали и из-за селекции (например, тренер заблокировал покупки нескольких игроков), и из-за взглядов на будущий футбол ЦСКА в целом», – добавил собеседник «Чемпионата».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что тренера было сложно убрать, пока был результат – второе место в РПЛ и Кубок России.

«Когда результат пропал – продавить отставку в совете директоров было уже не так сложно», – заявил наш источник.

Напомним, 3 июня московский ЦСКА объявил об увольнении Федотова с поста главного тренера команды.

Материалы по теме
«Федотова хотели уволить Гинер и Бабаев». Инсайды о внезапной отставке в ЦСКА
Эксклюзив
«Федотова хотели уволить Гинер и Бабаев». Инсайды о внезапной отставке в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android