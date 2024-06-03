Булыкин: в сборной России Черчесов показал, что всё знает и всё умеет

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Желаю удачи Станиславу Черчесову в сборной Казахстана. Когда ты руководишь сборной, то у тебя большой груз ответственности, так как эта команда — лицо страны, поэтому любая ошибка и любое поражение может стоить дорого.

Самый главный вопрос будет стоять в результатах сборной. При этом в национальной команде дают мало времени на подготовку. В клубах дают два-три месяца, чтобы подготовиться во время зимней или летней паузы. А со сборной у тебя максимум неделя, чтобы подготовиться, но при этом ты должен дать максимальный результат.

В этом заключается мастерство и опыт тренерской работы, которые есть у Черчесова. На уровне сборной России Черчесов показал, что он всё знает и всё умеет. Теперь посмотрим, как получится у него в казахстанской сборной», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.