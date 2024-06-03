Объявление о переходе Мбаппе в «Реал» набрало 12 млн просмотров за 17 минут

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о подписании французского нападающего Килиана Мбаппе. Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до 2029 года.
Сообщение пресс-службы мадридского клуба в соцсети X (ранее Twitter) о переходе французского футболиста на момент выхода новости набрало 12,3 млн просмотров.
Напомним, Килиан Мбаппе ранее выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.