Источник: Генпрокуратура начала проверку по поводу шутки футболиста Безрукова

Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания футболиста «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом». Слова будут рассмотрены на факт коррупции, информирует «РИА Новости».

Сообщается, что провести проверку попросил депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков.

Новичков утверждает, что в словах Безрукова имеются признаки коррупционной составляющей и они являются основанием для проведения тщательного расследования в рамках прокурорского надзора.

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции.