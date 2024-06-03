Килиан Мбаппе выступил с заявлением после своего перехода в «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход в мадридский «Реал». Сегодня, 3 июня, «Королевский клуб» объявил, что французский форвард стал игроком «Реала».

«Мечта, ставшая реальностью. Я так счастлив и горд стать частью клуба моей мечты, мадридского «Реала». Невозможно объяснить, насколько я рад и взволнован в данный момент. Я с нетерпением жду встречи с вами, мадридисты, и благодарю вас за вашу невероятную поддержку. Хала, Мадрид!» — написал Мбаппе в своих соцсетях.

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Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.