Созин: видимо, боссы ЦСКА устали смотреть на скучные матчи с 25 потерянными очками

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об увольнении Владимира Федотова из ЦСКА.

«Уволить Федотова – неожиданное решение от ЦСКА. Видимо, боссы клуба устали смотреть на скучные матчи с 25 потерянными очками в концовке. Надо чётко понимать, что второе место в РПЛ и Кубок России – это был предел мечтаний ЦСКА.

В ЦСКА должен работать тренер, умеющий работать со звёздами. Как Газзаев. Я думаю, что мелкие конфликты Федотова с лидерами его и подвели. И апогей этой истории – полуфинал Кубка с «Зенитом», когда Федотов не выпустил Акинфеева на серию пенальти», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сегодня, 3 июня, московский ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Отметим, что стороны имели трудовое соглашение, которое было рассчитано до лета 2025 года.