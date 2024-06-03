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Созин: видимо, боссы ЦСКА устали смотреть на скучные матчи с 25 потерянными очками

Созин: видимо, боссы ЦСКА устали смотреть на скучные матчи с 25 потерянными очками
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об увольнении Владимира Федотова из ЦСКА.

«Уволить Федотова – неожиданное решение от ЦСКА. Видимо, боссы клуба устали смотреть на скучные матчи с 25 потерянными очками в концовке. Надо чётко понимать, что второе место в РПЛ и Кубок России – это был предел мечтаний ЦСКА.

В ЦСКА должен работать тренер, умеющий работать со звёздами. Как Газзаев. Я думаю, что мелкие конфликты Федотова с лидерами его и подвели. И апогей этой истории – полуфинал Кубка с «Зенитом», когда Федотов не выпустил Акинфеева на серию пенальти», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сегодня, 3 июня, московский ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Отметим, что стороны имели трудовое соглашение, которое было рассчитано до лета 2025 года.

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