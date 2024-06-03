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Тарханов: ЦСКА нужно брать в качестве тренера Игнашевича, надо поддерживать своих

Тарханов: ЦСКА нужно брать в качестве тренера Игнашевича, надо поддерживать своих
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Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о том, кто бы мог заменить Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА.

«Если назначать нового тренера в ЦСКА, то нужно брать Игнашевича. Нужно поддерживать своих. Серёжа — армеец, провёл бо́льшую часть футбольной жизни в ЦСКА. Плюс хорошо себя проявил в «Балтике», создав хороший коллектив», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 3 июня, руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым.

Тренер возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей.

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