Булыкин: требл «Зенита» заслуживает уважения, но команда в этом сезоне слабая как никогда

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о качестве игры «Зенита» в прошедшем сезоне.

«В этом сезоне «Зенит» слабый как никогда. Но никто не смог составить конкуренцию, потому что другие команды не были сильными и мощными. Даже в этих условиях «Зенит» на тоненького сделал требл: РПЛ, Кубок и Суперкубок России. Это, конечно, заслуживает уважения. Но «Зенит» не такой сильный, как раньше. Есть индивидуально сильные футболисты, но как команда это не такая мощь, чем когда они выигрывали чемпионство за пять туров до конца сезона», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премеьр-Лиги, Кубка России и Суперкубка России впервые в истории клуба.