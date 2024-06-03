Круговой объяснил, почему провалились переговоры о новом контракте с «Зенитом»

Крайний защитник Данил Круговой рассказал, как протекали его переговоры с «Зенитом» о новом контракте. Сегодня, 3 июня, сине-бело-голубые объявили об уходе футболиста в связи с истечением срока действия договора.

«Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими — до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт. Но меня не устраивало моё положение в клубе. Перед Новым годом мне позвонил один из руководителей ЦСКА: «Мы заинтересованы в тебе. Как смотришь на то, чтобы начать переговоры?»

Я напрямую вёл переговоры с ЦСКА? Конечно. У меня оставалось меньше шести месяцев контракта с «Зенитом», поэтому чисто юридически я уже имел право разговаривать с другими клубами. Интерес был от многих команд — «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». Даже руководство «Гавра» спрашивало у Далера (Кузяева) про меня. Но до конкретики дошло только с ЦСКА. Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом», — приводит слова Кругового Sport24.

Напомним, в январе 2024 года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2», где успел провести девять матчей, в которых сумел забить один гол и оформить две голевые передачи. Соглашение футболиста с армейцами начинает действовать летом после истечения трудового договора Данила с «Зенитом». Круговой является воспитанником санкт-петербургского клуба. В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.