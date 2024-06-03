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Созин: Федотов — крепкий специалист, будет востребован в клубе среднего региона России

Созин: Федотов — крепкий специалист, будет востребован в клубе среднего региона России
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о будущем российского специалиста Владимира Федотова, который был уволен из ЦСКА.

«Федотов – крепкий российский специалист. Слово «крепкий» можно даже написать большими буквами. Он точно будет работать в РПЛ, будет востребован в любом клубе среднего региона России. Когда были слухи про Федотова и «Рубин» – это был идеальный вариант. Я не говорю, что он должен возглавить именно казанский клуб, но в похожей команде он бы добился результата. А в топ-клубе пока не получилось. Но в любом случае желаю Владимиру удачи. Мы его ещё увидим», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сегодня, 3 июня, московский ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Отметим, что стороны имели трудовое соглашение, которое было рассчитано до лета 2025 года.

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