Круговой: понимаю, что я перешёл в ЦСКА за спиной у «Зенита», у меня не было выбора

Бывший защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как в санкт-петербургском клубе восприняли его решение перейти в московский ЦСКА по истечении срока контракта с сине-бело-голубыми. Сегодня, 3 июня, «Зенит» объявил об уходе футболиста.

«Так ли то, что я не сказал «Зениту» о переходе в ЦСКА? Да. Я понимаю, что перешёл в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора. В каком плане? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Почему я сразу не рассказал о ЦСКА? Не знаю. Хотел спустить всё на тормозах, сделать красиво и не обидно. Через пару дней ко мне подошёл Богданыч (Семак): «Если у тебя есть предложения от других клубов — хорошенько всё обдумай и взвесь». Мне показалось, что он уже обо всём догадался.

Потом был один из сложных разговоров в моей жизни. С Медведевым? Да. После тренировки он подозвал меня и Семака, уже зная, что я подписался с ЦСКА: «Если бы ты предупредил, что ведёшь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас». Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно — Богданычу и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Мне кажется, Богданыч вообще был в шоке. Делать было нечего: собрал вещи и полетел в Питер — на сборы «Зенита-2» в манеже на академии», — приводит слова Кругового Sport24.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2», где успел провести девять матчей, в которых сумел забить один гол и оформить две голевые передачи. Соглашение футболиста с армейцами начинает действовать летом после истечения трудового договора Данила с «Зенитом». Круговой является воспитанником санкт-петербургского клуба. В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.