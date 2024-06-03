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Булыкин: придумали новый формат Кубка России, чтобы «Зенит» не оступился

Булыкин: придумали новый формат Кубка России, чтобы «Зенит» не оступился
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Зенит» не брал Кубок России четыре года, и даже придумали новый формат, чтобы «Зенит» не оступился. Теперь наконец-то его можно поздравить. В таком формате «Зениту» удобнее. Конечно, «Балтика» чудом вышла в финал. Если бы вышел «Спартак», то было бы другое дело.

Было видно, что в «Балтике» уровень не тот, но за счёт своей самоотдачи в первом тайме команда добилась результата, а потом устала. Поэтому был главный вопрос, когда «Зенит» забьёт гол. «Зенит» мог забить гол раньше, Сергеев не попал в пустые ворота. Поэтому «Зениту» пришлось напрягаться, но команда вышла расслабленной, не сумев забить гол. Уже потом Еракович не хотел бежать за своим визави, который забил мяч.

Эта ошибка могла дорого стоить. Но я ещё в перерыве в президентской ложе сказал, что счёт будет 2:1 и «Зенит» забьёт на последней минуте. Так что немножко разбираюсь в футболе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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