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«Медведев пошёл на принцип». Данил Круговой — о причинах своего перевода в «Зенит-2»

«Медведев пошёл на принцип». Данил Круговой — о причинах своего перевода в «Зенит-2»
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Крайний защитник Данил Круговой высказался о причинах своего перевода во вторую команду в период выступления за «Зенит». Сегодня, 3 июня, сине-бело-голубые объявили об уходе футболиста в связи с истечением срока действия договора.

«Мне было неприятно. Когда мы разговаривали с Медведевым и Семаком, прямо сказал: «Я отработаю контракт до конца: помогу выиграть чемпионство и Кубок и спокойно уйду». Но Иваныч пошел на принцип. Потом я обсуждал всю эту ситуацию со своей семьёй: «Вот увидите, окажется, что я буду нужен, но меня не будет». В итоге в какой-то момент на моей позиции выходил Нурик (Алип)», — приводит слова Кругового Sport24.

Напомним, в январе 2024 года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2», где успел провести девять матчей, в которых сумел забить один гол и оформить две голевые передачи. Соглашение футболиста с армейцами начинает действовать летом после истечения трудового договора Данила с «Зенитом». Круговой является воспитанником санкт-петербургского клуба. В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

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