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Куртуа отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»

Куртуа отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поприветствовал своего нового одноклубника.

«Килиан, добро пожаловать в твой новый дом!» – написал Куртуа в социальных сетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

3 июня 2024 года мадридский «Реал» объявил о подписании Килиана Мбаппе.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.

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