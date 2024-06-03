Англия — Босния и Герцеговина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 3 июня, пройдёт товарищеский матч сборных, в которой национальная команда Англии встретится с Боснией и Герцеговиной. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Англии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы – 2024. 7 июня хорваты проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Исландии.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

На групповом этапе турнира соперниками сборной Англии станут национальные команды Словении, Дании и Сербии.