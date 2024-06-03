Колыванов: если Кассьерра останется в «Зените», Соболеву не захочется протирать лавочку

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«Если Кассьерра покинет «Зенит», то Соболев плюс-минус похожий игрок, отсюда интерес. Они оба являются высокими статными футболистами, которые могут принять, сбросить и сыграть головой. Если Кассьерра останется в «Зените», то не думаю, что Соболеву захочется протирать лавочку. Но также в команде есть Сергеев. Трансферное окно только открывается, поэтому будет много сюрпризов. Мне кажется, что € 20-22 млн за Соболева — завышенная цена. Он стоит примерно € 15 млн», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет повышенный интерес к нападающему «Спартака» Александру Соболеву. Сине-бело-голубые всерьёз рассматривают возможность подписания российского форварда.

Напомним, Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.