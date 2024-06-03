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Корнеев назвал переход Файзуллаева в ЦСКА лучшим трансфером в РПЛ в сезоне-2023/2024

Корнеев назвал переход Файзуллаева в ЦСКА лучшим трансфером в РПЛ в сезоне-2023/2024
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Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о лучших трансферах клубов Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.

«Если рассматривать с точки зрения деньги/качество, то первым идёт Файзуллаев, потом идёт Даку. В плане отдачи на трансферном рынке он выглядит более прибыльно. Его можно продать за очень хорошие деньги. Файзуллаев — очень сильный футболист. За те деньги, за которые его приобрели, — это реальное попадание, джекпот. Даку — крупный нападающий, типаж которого тоже все ищут. Классическая «девятка», который не просто стоит, а двигается, бежит за спину и может обыграть», — сказал Корнеев в эфире программы «8–16» на «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

20-летний Аббосбек Файзуллаев выступает за армейцев с прошлого лета. Он перешёл в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал 14 результативных передач. Действующий контракт узбекистанского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.

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