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Колыванов: Черчесов не нашёл вариантов в России — решил попробовать себя в Казахстане

Колыванов: Черчесов не нашёл вариантов в России — решил попробовать себя в Казахстане
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Станислава Саламовича Черчесова можно поздравить с назначением в сборную Казахстана. Потому что Казахстан в последние годы прибавил, и команда попала в стыковые матчи, борясь за то, чтобы попасть на чемпионат Европы 2024 года. Видимо, Черчесов не нашёл подходящих вариантов в России, поэтому решил попробовать себя в сборной Казахстана. Дай бог, чтобы у него получилось.

Черчесов — очень опытный специалист. Он всё проанализировал, прежде чем подписать контракт со сборной Казахстана. Наверное, он постарается сделать что-то лучше, чем его предшественник», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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