Колыванов: удивлён отставке Владимира Федотова из ЦСКА, но всё упирается в результат

Известный российский футбольный тренер Игорь Колыванов отреагировал на увольнение Владимира Федотова из ЦСКА.

«Владимир Федотов — хороший качественный специалист, поэтому я удивлён его отставке из ЦСКА. Можно было дать ещё один шанс поработать, но всё зависит от результата. Можно показывать хорошую игру, но всё упирается в результат. Руководство ЦСКА ждало от Федотова чего-то большего. Но по ходу сезона были травмы и у команды не такой большой состав, чтобы решать большие задачи. Жалко, что специалист высокого уровня покидает армейцев. Желаю ему удачи, чтобы он нашёл себе другую команду.

Что касается возможного назначения Игнашевича в ЦСКА, то у нас в футболе всё возможно. Игнашевич очень долгое время играл за армейцев, за которых выигрывал Кубки и чемпионаты. Поэтому такой вариант на пост главного тренера тоже может рассматриваться», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.