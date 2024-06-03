€ 60 млн на трансферы «Зенита» и что не так с Игнашевичем. ПЛН #70

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Максим Пахомов и Дима Зимин обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

«Зенит» добавил к чемпионству Кубок России, а в стыках определились последние участники нового сезона. Главная тема выпуска — будущее команды Семака. Какие у «Зенита» будут трансферы летом? Устал ли на самом деле Семак? Всё это обсуждаем в новом выпуске.

Телеграм-канал Миши.

Телеграм-канал Макса.

Телеграм-канал Димы.

Аудиоверсия выпуска:

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Тайм-коды:

0:00 — Всем привет! Готовьтесь к зенитовскому выпуску

0:52 — Разогреваемся стыками. Дима мочит «Урал» и радуется за «Акрон»

6:48 — Не удивляйтесь, что «Пари НН» остался в РПЛ. Тула ещё хуже

13:28 — Дима был на финале Кубка. Как оно?

16:30 — Немного о самой игре и личностях

22:32 — Что не так с Игнашевичем

33:55 — Что теперь будет с «Зенитом»

40:41 — Так Семак устал или нет?

47:19 — Ещё про трансферы «Зенита»

53:25 — Кто на выход из «Зенита»