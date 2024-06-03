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Гильермо Абаскаль станет главным тренером «Гранады» — AS

Гильермо Абаскаль станет главным тренером «Гранады» — AS
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Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавит «Гранаду», сообщает интернет-издание AS.

По информации источника, испанский клуб в ближайшее время объявит о назначении экс-наставника красно-белых, если не случится непредвиденных изменений. На кандидатуре 35-летнего специалиста остановился спортивный директор «Гранады» Маттео Тоньоцци.

Напомним, Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

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