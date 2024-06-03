Манфред Угальде сравнил чемпионат Нидерландов и РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался об уровне футбола в Российской Премьер-Лиги, сравнив её с нидерландским Эридивизи. До переезда в Россию футболист выступал за «Твенте».

«В Нидерландах футбол более техничный, в России в него играют более агрессивно, это более «физическая» лига, в ней больше силовой борьбы. Команды из второй половины таблицы не хотят терять прописку в высшем дивизионе, и, они, уступая топ-клубам по уровню состав, всегда стараются сыграть от обороны для достижения и сохранения положительного для себя результата», — приводит слова Угальде Everardo Herrera.

21-летний Угальде стал игроком «Спартака» минувшей зимой За форварда красно-белые выложили «Твенте» € 13 млн. В футболке «Спартака» нападающий провёл 12 матчей в рамках чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.