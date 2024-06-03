Юран: у Семака требл, а Личка на первом месте среди лучших тренеров! Как это понимать?

Известный российский тренер Сергей Юран прокомментировал отсутствие Сергея Семака в тройке претендентов на награду лучшему тренеру Российской Премьер-Лиги.

«Семак сделал требл. А он даже не оказался в тройке лучших тренеров по итогам сезона. Личка на первом месте! Как это понимать? Я прекрасно к нему отношусь, но за что он стал лучшим? Создавал интригу? Это «Зенит» и «Краснодар» создавали интригу. Во всём мире тренера судят по результату. Как было устроено это голосование? Какими критериями руководствовались? Когда увидел результаты, честно признаюсь, был шок. Теперь не нужно выигрывать трофеи, чтобы стать лучшим? Просто немножко суету навести? И будешь ты лучшим тренером. Бред!» — приводит слова Юрана «Советский спорт».

Отметим, что ранее чешский специалист Марцел Личка, возглавляющий московское «Динамо», был признан лучшим тренером сезона-2023/2024 на церемонии награждения «Герои РПЛ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.