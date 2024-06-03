«Спартак» заплатит «Кадису» ещё € 500 тыс за трансфер Бонгонды – El Desmarque
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Московский «Спартак» заплатит «Кадису» ещё € 500 тыс за переход нападающего Тео Бонгонды. Об этом сообщает El Desmarque.
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