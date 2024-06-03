Корнеев: мы всегда говорили, что в ЦСКА Федотову не хватает кадров, это факт

Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

«Такое решение немногие ожидали. Тут надо смотреть, что было в контракте Федотова. Зная ЦСКА, они не могли даже в самых сумасшедших снах представить, что будут на шестом месте. Наверняка была какая‑то опция, где руководство могло решить будущее тренера. Может, какие‑то вещи внутри, которых мы не знаем. Были ли все довольны или удовлетворены игрой или процессом. Надо смотреть комплексно.

Мы всегда говорили, что в ЦСКА Федотову жёстко не хватает кадров, это факт. Скамейка не укомплектована вообще. Если Агапов играет левого защитника в ЦСКА, то это полный бред. Как такое может быть? Выходили ребята из дубля, чтобы закрывать позиции. Выходили и неплохо смотрелись. Это был непростой сезон. Это было неожиданно, и посмотрим, что принесёт следующее решение руководства ЦСКА», — сказал Корнеев в эфире программы «8–16» на «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Сегодня, 3 июня, московский ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Отметим, что стороны имели трудовое соглашение, которое было рассчитано до лета 2025 года.