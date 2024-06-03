«Балтика» обратилась к болельщикам после окончания сезона

«Балтика» обратилась к болельщикам команды после окончания сезона в официальном телеграм-канале.

Напомним, по итогам сезона «Балтика» заняла 15-е место в Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Мелбет Первой лиге.

Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоялся накануне, 2 июня. Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых.