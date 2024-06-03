Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда Килиан Мбаппе может дебютировать за «Реал»

Стало известно, когда Килиан Мбаппе может дебютировать за «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Дебют нападающего Килиана Мбаппе в составе мадридского «Реала» будет зависеть от продвижения сборной Франции на чемпионате Европы – 2024, сообщает Marca.

По сведениям источника, в случае если сборная Франции с Мбаппе в составе пройдёт в полуфинал Евро-2024, Килиан не поедет вместе с «Реалом» на турне в США. Его дебют за «Королевский клуб» в таком случае состоится не в игре 1-го тура испанской Примеры, а в матче Суперкубка УЕФА с «Аталантой», который состоится 14 августа.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

3 июня 2024 года мадридский «Реал» объявил о подписании Килиана Мбаппе.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

Материалы по теме
Куртуа отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»
Материалы по теме
Респект, Килиан Мбаппе
Респект, Килиан Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android