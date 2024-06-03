Никита Медведев: мне не кажется, что шесть чемпионств «Зенита» подряд — это слишком много

Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался об очередном чемпионстве петербургского «Зенита».

«Не кажется ли, что шесть чемпионств «Зенита» подряд — это слишком много? Нет, мне не кажется так. Молодцы, шесть раз выиграли, тем более подряд. Значит, они — большие молодцы», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», также набравшее 56 очков. «Ростов» занял седьмое место, набрав 43 очка.

Отметим, что сине-бело-голубые завоевали шестой подряд титул РПЛ. Кроме того, в минувшем сезоне футболисты «Зенита» выиграли Кубок и Суперкубок страны, оформив требл.