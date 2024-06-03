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Защитник «Акрона» Анджелкович рассказал о настрое команды стать чемпионом России

Защитник «Акрона» Анджелкович рассказал о настрое команды стать чемпионом России
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Центральный защитник «Акрона» Неманья Анджелкович высказался о выходе тольяттинского клуба в РПЛ.

«Спасибо большое моим одноклубникам, мы провели хорошую работу. Слава богу, что вышли в РПЛ. «Акрон» сможет легко влиться в новый чемпионат, будем стараться показывать хорошие результаты. У нас будут хорошие задачи. У нас хороший президент, прекрасные люди в клубе. Дай бог, чтобы стали чемпионами РПЛ, но это футбол, никто не знает, как что сложится», — приводит слова Анджелковича «Матч ТВ».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Мелбет Первой «Акрон» сумел попасть в стыки за право сыграть в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. После этого тольяттинский клуб по сумме двух переходных матчей оказался сильнее екатеринбургского «Урала» (2:0, 1:2). «Акрон», основанный в 2018 году, впервые в истории сыграет в элитном дивизионе чемпионата России по футболу.

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