«Ювентус» расторг контракт с Аллегри спустя полмесяца после его увольнения

«Ювентус» договорился о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Массимилиано Аллегри, сообщает официальный сайт туринцев. 17 мая «Ювентус» объявил о его увольнении.

«Футбольный клуб «Ювентус» и Массимилиано Аллегри могут подтвердить, что стороны пришли к обоюдному согласию расторгнуть контракт по окончании текущего сезона.

Клуб хотел бы поблагодарить Аллегри за все спортивные достижения, которых он добился на протяжении многих лет, и желает ему всего наилучшего в будущих начинаниях», — гласит заявление на официальном сайте «Ювентуса».

Ранее Аллегри был намерен подать в суд на туринский клуб из-за того, что он отказывается выплатить ему оставшуюся по контракту часть зарплаты, составляющую € 9 млн.

56-летний Массимилиано Аллегри второй раз занял должность главного тренера туринского клуба в мае 2021 года. За этот период под его руководством «Ювентус» провёл 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз победил, 34 раза сыграл вничью и 35 раз уступил.