Сборная Англии разгромила в товарищеском матче Боснию и Герцеговину

Сегодня, 3 июня, прошёл товарищеский матч сборных, в которой национальная команда Англии встретилась с Боснией и Герцеговиной. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась разгромной победой англичан со счётом 3:0.

На 60-й минуте с пенальти забил игрок сборной Англии Коул Палмер. Увеличил разрыв на 85-й минуте Трент Александер-Арнольд, а на 89-й минуте Гарри Кейн установил финальный счёт в матче.

Сборная Англии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы – 2024. 7 июня хорваты проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Исландии.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

На групповом этапе турнира соперниками сборной Англии станут национальные команды Словении, Дании и Сербии.