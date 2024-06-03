Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Англии разгромила в товарищеском матче Боснию и Герцеговину

Сборная Англии разгромила в товарищеском матче Боснию и Герцеговину
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 июня, прошёл товарищеский матч сборных, в которой национальная команда Англии встретилась с Боснией и Герцеговиной. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась разгромной победой англичан со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
03 июня 2024, понедельник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Палмер – 60'     2:0 Александер-Арнольд – 85'     3:0 Кейн – 89'    

На 60-й минуте с пенальти забил игрок сборной Англии Коул Палмер. Увеличил разрыв на 85-й минуте Трент Александер-Арнольд, а на 89-й минуте Гарри Кейн установил финальный счёт в матче.

Сборная Англии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы – 2024. 7 июня хорваты проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Исландии.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

На групповом этапе турнира соперниками сборной Англии станут национальные команды Словении, Дании и Сербии.

Материалы по теме
Саутгейт назвал список игроков сборной Англии, которые пропустят матч с Боснией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android