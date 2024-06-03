Источник: ЦСКА просмотрит малийского защитника Сиссе

Малийский правый защитник Эльхаджи Мамаду Сиссе пройдёт просмотр в составе московского ЦСКА. Об этом сообщает Africafoot.

По информации источника, речь идёт о стажировке футболиста в течение нескольких недель. Сиссе оформил документы для приезда в Москву, где он должен пройти просмотр в составе ЦСКА, по итогам которого может быть принято решение о подписании контракта с малийцем, имеющим также гражданство Гвинеи.

Отмечается, что у Эльхаджи Мамаду Сиссе есть опыт выступлений в составе клуба сенегальской Премьер-лиги «Теунгет», где он успел отыграть шесть матчей, в которых оформил три голевые передачи. Позже Мамаду перебрался в «Диамаген» из третьей лиги страны, где смог закрепиться в стартовом составе, отметившись 12 результативными передачами в 18 матчах.